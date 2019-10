Shalom, Bonjour Chers Lecteurs, Kidnapping et crimes rituels - Les dirigeants arabes... et leurs peuples La ‘’gauche’’ internationale a pour tradition de charger les ‘’dirigeants’’ et de louer les ‘’peuples’’.... Lire la suite... Et si c'était vos enfants ! Lire la suite... ONU/Scandale : Son représentant en Israël veut aider à transférer des fonds aux terroristes L'envoyé de l'ONU pour le « processus de paix » a proposé son aide pour un transfert de fonds du Qatar à Gaza. Vous appelez cela comment ? Lire la suite... Netanyahu : M. le Premier ministre, de grâce, allez jusqu'à la victoire Monsieur le Premier ministre, Je sais que vous n'apprécierez pas au premier regard tournure de cette lettre. Quand Israël se retrouve en pleine opération militaire en raison de la turpitude de ses […]